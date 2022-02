RS mantém alertas para todo o Estado nas próximas duas semanas

Assim como na semana passada, o Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul manteve os Alertas para todas as regiões Covid do Sistema 3As de Monitoramento. A decisão foi tomada em reunião realizada na tarde desta terça-feira (22).

Segundo nota divulgada pelo governo do Estado, foi observada diminuição no avanço da Covid-19 em diversas regiões, mas os números seguem altos. Além disso, considerando a probabilidade de aumento de circulação de pessoas por conta do Carnaval e do retorno às aulas, a tendência atual de queda no número de infecções pode mudar.

O Gabinete também destaca que, durante feriados, as instituições não mantêm a atualização habitual de dados, o que pode afetar a divulgação dos reais números da pandemia no período. Assim, o governo decidiu manter os Alertas pelas próximas duas semanas, "até que se tenha o resultado dos impactos causados pela alta circulação da população e que as informações já tenham sido atualizadas caso existam subnotificações".

Atualmente, 84,6% dos gaúchos receberam ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19; 74,9% estão com o esquema vacinal completo; enquanto somente 39,5% receberam a dose de reforço. O Estado sustenta que, além de incentivar a vacinação, as regiões devem ampliar e manter a fiscalização do cumprimento de protocolos obrigatórios, e reforçar os protocolos recomendados.

Quanto aos casos confirmados, o RS apresentou redução de 12% na última semana, com incidência semanal de 688 casos por 100 mil habitantes. O número de internados com confirmação e suspeita de coronavírus reduziu em 244 pacientes. Desses, 162 em leitos clínicos e 82 em leitos de UTI. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs no Estado é de 60,9%.

Na última semana, 337 pessoas morreram em decorrência da doença, com média de 48,1 óbitos por dia, o que representa uma redução de 16%, em comparação com a semana anterior.