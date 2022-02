RS aplica mais de 72 mil doses de vacinas infantis no Dia C contra a Covid-19

O balanço parcial do Dia C de vacinação de crianças contra o coronavírus, campanha realizada no sábado (19), indica que 72.830 doses foram aplicadas em 378 municípios do RS. A apuração foi realizada pela Secretaria da Saúde (SES).

Ijuí foi a cidade com maior movimento, com 3.880 doses, seguida por Santa Maria (3.376 doses), Pelotas (3.186), São Gabriel (3.115) e Porto Alegre (2.977).

A Capital alcançou a marca de vacinação de 53,27% das crianças de 5 a 11 anos imunizadas contra a Covid-19, o equivalente a 62.944. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o público infantil apto a receber a imunização é de 118.158 crianças. Em Porto Alegre, a ação ocorreu em sete escolas, que abriram as suas portas, das 9h às 15h, para aplicar o imunizante pediátrico da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos.

Para a vacinação das crianças, é necessária a presença dos pais ou responsáveis legais, que manifestem concordância com a imunização. Na ausência desses, é preciso um termo de assentimento por escrito. Após a aplicação, as crianças devem aguardar 20 minutos na unidade de saúde para observação.

Hoje, a vacinação ocorre em 24 unidades de saúde de Porto Alegre: a Coronavac estará disponível em todas as 24 unidades para crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas e a vacina pediátrica da Pfizer será oferecida em 13 unidades de saúde para todas as crianças de 5 a 11 anos. Também é possível realizar o agendamento da vacinação através do app 156 POA para o período noturno, das 18h às 21h