Porto Alegre vacina mais de 50% das crianças contra a Covid-19

Porto Alegre alcançou a marca de vacinação de 53,27% das crianças de cinco a 11 anos contra a Covid-19, o equivalente a 62.944 crianças. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o público infantil apto a receber a imunização é de 118.158 crianças. O quantitativo corresponde ao período de 19 de janeiro até o último sábado (19).

No sábado, foi realizado o, em que. A ação ocorreu em sete escolas da Capital, que abriram as suas portas, das 9h às 15h, para aplicar o imunizante pediátrico da Pfizer em crianças de cinco a 11 anos. "Ficamos muito satisfeitos com o resultado, pois a iniciativa conseguiu mobilizar as famílias para que um número maior de crianças esteja com a proteção da vacina, iniciando o ano escolar com mais segurança”, disse a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer.