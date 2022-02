Dia C da Vacinação Infantil em Porto Alegre aplicou mais de 2,9 mil doses

O Dia C de Vacinação Infantil na Capital, realizado sábado (19) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Smed) aplicou 2.965 vacinas contra a Covid-19.

Sete escolas abriram as suas portas, das 9h às 15h, para aplicar o imunizante pediátrico da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Com o início das aulas do Ensino Fundamental da rede municipal nesta segunda-feira (21), a ideia é incentivar o retorno seguro dos alunos. Cerca de 40 mil estudantes deverão retomar as atividades presenciais. A novidade serão os 1.600 alunos que iniciarão o ano de 2022 em cinco escolas de tempo integral, em diferentes regiões da Capital.

A Escola Municipal Mário Quintana, na Restinga, foi o ponto de maior movimento, com 618 doses aplicadas. Já a Escola Municipal Porto Novo, no Santa Rosa de Lima, aplicou 462 doses.

A vacinação contra a Covid-19 será retomada nesta segunda-feira. A Coronavac estará disponível para todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 24 unidades de saúde. Já a vacina pediátrica da Pfizer/BioNTech será oferecida em 13 unidades de saúde para todas as crianças de 5 a 11 anos.

Também é possível agendar a imunização através do app 156+POA, para o período noturno. A vacina da Pfizer é oferecida para crianças de cinco a 11 anos nas unidades Morro Santana, Diretor Pestana e Primeiro de Maio, das 18h às 21h. Já a Coronavac, para crianças de seis a 11 anos, exceto imunocomprometidas, na unidade Morro Santana, no mesmo horário.