RS registra mais de 60 novos óbitos por Covid-19 nesta sexta

O Rio Grande do Sul confirmou mais 62 mortes por complicações da Covid-19. A atualização do painel da pandemia pela Secretaria Estadual da Saúde aponta que foram 37.846 óbitos em quase dois anos da chegada do novo coronavírus ao Estado.

A taxa de letalidade está em aproximadamente 1,8% dos casos totais, com o índice de mortalidade em 332,6 a cada 100 mil habitantes.

Também foram registrados mais 14.666 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Este é o quarto dia consecutivo em que o Estado contabiliza mais de 14 mil novos casos. Na última terça-feira (15), foram realizados 15.329 novos registros, enquanto outros 14.472 casos foram detectados na quarta-feira (16), e mais 14.306 na quinta-feira (17). O número total de casos da doença registrados em solo gaúcho desde o início da pandemia é de 2.079.492.

A taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais gaúchos está atualmente em 62,7%. O número de pacientes internados em unidades de tratamento intensivo confirmados com a Covid-19 neste momento no Estado é de 541, apresentando uma redução diária em torno de 5%. Há ainda outras 1.138 pessoas internadas em leitos clínicos para tratamento da doença.