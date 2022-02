Governo do RS mantém alertas para todas as regiões Covid-19 do Estado pela quarta semana seguida

O Gabinete de Crise do Governo do Rio Grande do Sul decidiu pela quarta semana seguida manter os Alertas para todas as regiões Covid-19 do Sistema 3As de Monitoramento. A decisão foi tomada depois de reunião realizada nesta quarta-feira (16) pelo grupo que gerencia o combate à pandemia no Estado.

A justificativa pela manutenção dos Alertas é a conjuntura estadual. Algumas regiões seguem apresentando crescimento de casos, de internações e de óbitos. Mesmo que outras regiões apresentem estabilização ou queda nesses números, os patamares ainda são muito altos, e podem voltar a crescer em breve. O Governo afirma que é preciso considerar a expectativa de aumento de circulação das pessoas nas próximas semanas, provocado tanto pelo gradual retorno às atividades após as férias, como pelo retorno das aulas e pelo Carnaval.

“Para frear o alto contágio, o engajamento de todos, população e gestores, é fundamental. A vacinação precisa seguir avançando em todas as faixas etárias. Também precisamos que as regiões sigam atuando firmemente na fiscalização e no incentivo do cumprimento de protocolos obrigatórios, além de reforçar os protocolos recomendados”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Nesta semana, a média móvel de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul apresentou redução de 28%, caindo de 17,4 mil casos por dia para 12,6 mil. Com isso, a incidência semanal de casos no Estado é de 775 por 100 mil habitantes. No mesmo período, o número de internados, entre suspeitos e confirmados, teve uma queda de 281 pacientes internados em leitos clínicos e 14 em UTI. Contudo, foram registrados 375 óbitos nesta semana, uma média de 53,6 por dia, o que representa uma elevação semanal de 8,1%.

A média móvel dos últimos sete dias de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, é de 1.417, o que representa uma redução de 13,5% quando comparado à semana passada. Já a média móvel dos últimos sete dias de internados em UTIs, entre suspeitos e confirmados, é de 656, ou 3,4% inferior à última semana.

Com relação à vacinação, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 83,5% da população residente no Estado tomou pelo menos uma dose do imunizante contra Covid-19. A porcentagem da população que está com o esquema vacinal completo é de 73,7%. Já 28,5% dos gaúchos também tomou a dose de reforço da vacina.