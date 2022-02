RS registra mais de 14 mil novos casos de Covid-19

Foram registrados mais 14.472 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (16), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Com esses registros, o número total de casos no Estado chegou a 2.050.705. Também ocorreram 41 novos óbitos, elevando as mortes em território gaúcho desde o início da pandemia a 37.706.

Entre todos os casos de Covid-19 registrados no Rio Grande do Sul, 1.916.520 se recuperaram, o que equivale a aproximadamente 93% do total. O índice de letalidade representa cerca de 1,8% de todos os registros, com uma taxa de mortalidade de 331,4 a cada 100 mil habitantes no Estado. Outras 96.362 ocorrências ainda estão em acompanhamento.

A taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais gaúchos está em aproximadamente 65%. Há atualmente 585 pacientes internados em unidades de terapia intensiva no Estado confirmados com a doença. Somando também os pacientes internados para tratamento em leitos clínicos, o número total sobe para 1.713.

O número de crianças internadas para tratamento da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 87. A maioria destes pacientes se encontra em leitos clínicos, mas 26 estão em leitos de UTIs pediátricas. Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde, até a última segunda-feira (14), 213.107 crianças haviam sido vacinadas no Rio Grande do Sul. No próximo sábado (19), a secretaria irá realizar uma campanha especial de vacinação infantil no Estado para tentar aumentar esse índice.