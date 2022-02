RS volta a registrar mais de 15 mil novos casos de Covid-19

Nesta terça-feira (15), foram registrados mais 15.329 novos casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. Dessa forma, o número total de casos contabilizados no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.036.367. O Rio Grande do Sul é apenas o quarto estado brasileiro que já teve mais de 2 milhões de registros da doença, atrás de São Paulo, com 4,85 milhões, Minas Gerais, com 3 milhões, e Paraná, com 2,2 milhões.

Nas últimas 24 horas, também foram registrados mais 79 óbitos causados pelo vírus no Rio Grande do Sul. Assim, a quantidade total de mortes no Estado chegou a 37.665. Em número de óbitos, o Rio Grande do Sul ocupa a quinta colocação entre os estados do Brasil, atrás de São Paulo, com 162 mil, Rio de Janeiro, com 71 mil, Minas Gerais, com 58,5 mil, e Paraná, com 42 mil.

A taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais gaúchos está em 63,4%. O número de pacientes com a confirmação da Covid-19 internados em unidades de tratamento intensivo hoje é de 596 pessoas, incluindo 21 crianças. Somando também as internações em leitos clínicos, o número total chega a 1.712. Há ainda mais 374 pacientes atualmente internados com suspeita da doença.