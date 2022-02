RS deve alterar regra para suspensão de aulas na educação infantil em caso de Covid-19

Faltando menos de uma semana para o início do ano letivo 2022 na educação infantil (0 a 6 anos) no Rio Grande do Sul, uma orientação da Secretaria da Saúde (SES) publicada em uma nota informativa levou o Partido Novo a pedir uma reunião com a secretária Arita Bergmann. No texto, está prevista a suspensão das aulas por dez dias após a identificação de qualquer criança com coronavírus.

Nesta segunda-feira (14), o deputado Fábio Ostermann (Novo) se reuniu com Arita para apresentar sugestões às medidas de isolamento em situações de casos de Covid-19 nas escolas infantis.

De acordo com o deputado, nenhum dos outros seis estados membros das regiões Sul e Sudeste do País determinou o afastamento de toda a turma por dez dias a partir de um único caso de contaminação, exceto o RS. Entre as alternativas apresentadas estão o fechamento das turmas, pelo prazo de cinco dias, a partir da confirmação de contágio de 30% dos alunos, conforme determinado em Minas Gerais (MG). Outra opção é o fechamento da turma a partir de uma avaliação pormenorizada da situação epidemiológica pela autoridade sanitária, conforme deliberaram Espírito Santo (ES) e Rio de Janeiro (RJ).

No Rio Grande do Sul, a orientação de parar por dez dias é direcionada a todas as escolas públicas da rede estadual, e tem servido de base também para as escolas da rede privada. Durante a reunião, a SES se comprometeu em readequar o período de suspensão das aulas em caso de alunos contaminados pela Covid-19.

“Tendo em vista o longo período de paralisação das aulas e o cenário positivo de enfrentamento à pandemia no RS, procuramos readequar regras excessivamente restritivas e que podem afetar negativamente a educação já tão prejudicada pela pandemia”, afirmou Ostermann. Segundo o parlamentar, os protocolos sugeridos se aproximam dos modelos empregados em outros estados e, além disso, procuram readequar as normas segundo à realidade enfrentada no Estado.

Segundo a secretária de Saúde, a nota informativa foi construída em um momento de alta nos registros de casos da variante Ômicron e de menor avanço na vacinação infantil. Agora, no entanto, a secretária garantiu que haverá uma revisão das orientações, a partir dos estudos apresentados por Ostermann e pelo Centro de Operações de Emergências da Saúde (COE).

A revisão dos protocolos sanitários em relação às atividades educacionais são discutidos com os COEs e levam em consideração a situação epidemiológica no Estado. Segundo a SES, ainda não é possível antecipar novas orientações. "Estamos confiantes de que o governo do RS adotará, nos próximos dias, protocolos mais razoáveis que evitem a suspensão das aulas e garantam a retomada do ensino presencial em todos os níveis de educação”, diz o deputado.