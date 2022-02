Confira os locais de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre prossegue com a vacinação infantil e de adultos contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14). A Coronavac estará disponível para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 23 unidades de saúde. Já a vacina pediátrica da Pfizer/BioNTech será oferecida em 12 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos.