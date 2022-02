Rio Grande do Sul supera os dois milhões de casos confirmados de Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou neste sábado (12) mais 15.443 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, totalizando, desde o início da pandemia, 2.012.687 de casos confirmados.

Foram informados mais 87 óbitos pela doença, que já vitimou 37.566 de pessoas no Estado.

De acordo com os dados do Painel Coronavírus da SES, 1.855.039 dos casos confirmados de Covid-19 são de pacientes recuperados, o que representa 92%.

Com a confirmação da chegada da variante Ômicron ao Estado, o Rio Grande do Sul voltou a registrar aumento das contaminações pela doença. A taxa de ocupação de leitos está em 63,2% até este sábado - são 1.945 pacientes em 3.078 leitos de UTI.