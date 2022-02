RS registra maior número de crianças internadas com Covid-19 na pandemia

O número de crianças internadas em hospitais do Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19 atingiu nesta sexta-feira (11) a sua maior marca desde o início da pandemia. São 119 pacientes internados, sendo 92 em leitos clínicos e 27 em UTIs, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. Além disso, também há outras 34 crianças internadas com suspeita da doença, sendo 25 em leitos clínicos e mais 9 em UTIs.

Ainda segundo a Secretaria Estadual da Saúde, na última semana, estiveram internadas em média 64 crianças em leitos clínicos e 21 em UTIs em todo o Estado. Anteriormente, o pico de internações infantis havia sido em abril de 2021, com 25 internados em leitos clínicos e 15 em UTIs em uma semana. De acordo com o médico José Paulo Ferreira, representante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, o alto número de internações de crianças observado no momento é reflexo do grande volume de casos causados pela variante ômicron e da baixa vacinação dessa população.

“O que está acontecendo no momento é que, como a variante ômicron é mais contagiosa, cresceu muito o número de casos em todas as faixas etárias em relação às outras ondas anteriores. E nesse momento, as crianças são a parcela da população que menos estão vacinadas, por isso o número de internações pediátricas nesse momento está maior. Se tivéssemos mais crianças vacinadas, teríamos também menos internações infantis, como vem acontecendo com os adultos”, afirma.