RS se aproxima de 2 milhões de casos de Covid com alta em registros

O Rio Grande do Sul manteve um nível elevado de novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (10), conforme a mais recente atualização da Secretaria Estadual da Saúde. Já o número de óbitos ficou bem abaixo dos últimos dois dias - na terça-feira (8), foram computadas mais de 100 mortes e, na quarta, quase 100.

A atualização da Saúde aponta para 16.381 novos casos, terceiro dia consecutivo acima da marca de 16 mil infectados. O Estado superou a marca de 1,98 milhão de casos da doença desde o início da pandemia. O número total de ocorrências agora está em 1.981.233.

Foram confirmados 33 novos óbitos causados por complicações da Covid-19. O número total de mortes chegou a 37.417, elevando a taxa de mortalidade a 328,9 a cada 100 mil habitantes. Essa letalidade equivale a aproximadamente 1,9% do total de casos. Já os recuperados, 1.824.444, contabilizam cerca de 92% dos registros. Outros 119.255 pacientes ainda estão em acompanhamento.

A taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais do Rio Grande do Sul está atualmente em 63,5%. Nesta quinta-feira, as unidades de tratamento intensivo (UTIs) tinham 602 pacientes confirmados com a Covid-19 internados, incluindo 25 crianças. Em leitos clínicos, estão sendo cuidados 1.269 doentes com o novo coronavírus.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 68% das hospitalizações e 70% das mortes por Covid-19 registradas entre dezembro e janeiro no Estado ocorreram em pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal em atraso.