RS registra mais de 16 mil novos casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo

O Rio Grande do Sul registrou mais 16.431 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (9), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. É o segundo dia seguido que são computados mais de 16 mil novos casos no Estado. Nessa terça-feira (8), o número de novas ocorrências foi de 16.351.

Com a contabilização desta quarta-feira, o número total no Rio Grande do Sul chegou a 1.964.978 casos de infectados desde a eclosão da pandemia, em março de 2020.

Além dos novos casos, a pasta da Saúde também comunicou 94 novos óbitos causados por complicações da doença. Dessa forma, o número total de mortes no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia chegou a 37.384 pessoas.

Esse número representa pouco menos de 2% de todos os casos registrados no Estado, com uma taxa de letalidade de 328,6 a cada 100 mil habitantes. São 1.797.394 recuperados e 130.084 casos em acompanhamento.

A taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais gaúchos está em 63%. São 589 pacientes internados em unidades de terapia intensiva tratando a doença. Somando também os pacientes internados em leitos clínicos, o número total chega a 1.913.

Destes, 85 são crianças, sendo 24 internações em leitos de UTI e 61 em leitos clínicos. Segundo também informa a Secretaria Estadual da Saúde, 68% das hospitalizações e 70% das mortes por Covid-19 registradas entre dezembro e janeiro no Estado ocorreram em pessoas não vacinadas ou com alguma dose da vacina em atraso.