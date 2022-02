Covid-19: Confira os locais de vacinação desta quarta em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 será mantida para todas as crianças a partir de 5 anos nesta quarta-feira (9) em Porto Alegre. A vacina pediátrica da Pfizer é oferecida às crianças de 5 a 11 anos em dez unidades de saúde. Já a Coronavac, estará disponível para as crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 17 unidades de saúde.

Também é possível realizar o agendamento da vacinação através do app 156+POA para o período noturno nas unidades Morro Santana (crianças de 5 a 11 anos) e Primeiro de Maio (crianças de 6 a 11 anos, exceto imunocomprometidas).

A vacinação para a população acima de 12 anos será mantida em 38 locais: Shopping João Pessoa e 37 unidades de saúde - cinco delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A segunda dose do imunizante Coronavac/Butantan é aplicada em 12 unidades de saúde e Shopping João Pessoa, com intervalo de 28 dias. Então, pessoas que receberam a primeira dose até 12 de janeiro podem complementar o esquema vacinal.

Com relação à D2 de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e Pfizer/Biontech, o intervalo é de oito semanas; quem recebeu a primeira dose até 15 de dezembro pode receber a segunda dose em 37 unidades de saúde e Shopping João Pessoa.

A aplicação da dose de reforço estará disponível para vacinados com Janssen até 9 de dezembro - com intervalo de dois meses entre as duas aplicações -, para vacinados com os demais imunizantes até 9 de outubro - intervalo de quatro meses entre as aplicações - e para imunossuprimidos com a segunda dose até 12 de janeiro - intervalo de 28 dias -.

A quarta dose é aplicada em imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 9 de outubro (quatro meses), em 37 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa.

Vacinação em Porto Alegre nesta quarta-feira (9):

Primeira dose para população acima de 12 anos:

37 unidades de saúde

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Primeira dose para crianças:

Segunda dose da Coronavac:

12 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Segunda dose da AstraZeneca:

37 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

37 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Terceira dose de reforço:

37 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Dose de reforço da Janssen:

Sete unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília, das 8h às 17h - e São Carlos e Tristeza, das 8h às 21h)

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Quarta dose: