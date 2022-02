Porto Alegre amplia locais com testagem de antígeno para Covid-19

A partir desta quarta-feira (9), Porto Alegre terá um novo ponto de testagem rápida de antígeno para Covid-19. A prefeitura disponibiliza mais uma tenda junto à Unidade de Saúde São Carlos, no bairro Partenon. O local possui climatização e quatro espaços para atender ao público.

A Unidade de Saúde Assis Brasil, no bairro Sarandi, será um ponto de referência em testagem rápida de antígeno, já que ganhará reforço na equipe. Em ambos os locais, o horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Os testes são oferecidos a pacientes com dois ou mais sintomas de Covid-19 (febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos que procuram o exame passam por avaliação clínica.

Em função do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), o serviço na tenda localizada junto ao campus da rua Sarmento Leite, 425, será interrompido temporariamente a partir das 16h desta quarta-feira. O atendimento será retomado segunda-feira (14), das 9h às 17h.