RS registra mais de 100 óbitos por Covid-19 nesta terça

Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 105 novos óbitos causados pela Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas. Essa é a primeira vez que são registradas mais de 100 mortes causadas pelo vírus em um único dia no Estado desde o dia 24 de junho de 2021. Após os registros de hoje (8), o número total de óbitos durante a pandemia em território gaúcho chegou a 37.290.

O Rio Grande do Sul permanece como o quinto estado do Brasil onde mais morreram pessoas em razão da Covid-19, atrás de São Paulo (160 mil), Rio de Janeiro (70,2 mil), Minas Gerais (57,9 mil) e Paraná (41,5 mil). Hoje, a média móvel de mortes no Estado está em aproximadamente 37. Há um mês, no dia 8 de janeiro de 2022, a média móvel era de 5 óbitos.

Além das novas mortes, também foram registrados 16.351 casos na data de hoje, elevando o número total no Rio Grande do Sul a 1.948.574. Assim, o Estado segue como o quarto no Brasil com a maior quantidade de ocorrências de Covid-19, atrás de São Paulo (4,75 milhões), Minas Gerais (2,88 milhões) e Paraná (2,09 milhões).

A taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais gaúchos está atualmente em 62,8%. São 595 pacientes internados em unidades de tratamento intensivo confirmados com a Covid-19, incluindo 28 crianças. Somando também as pessoas internadas em leitos clínicos, o número total de pacientes sobe para 1.976.