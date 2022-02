Covid-19: equipes de saúde fazem mais de 300 atendimentos neste domingo em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre manteve, neste domingo (6), a oferta de testagem rápida de antígeno para Covid-19. O atendimento aconteceu nas unidades de saúde Navegantes e Moab Caldas até às 16h. Ao todo, 333 pessoas receberam atendimento. Dessas, 304 realizaram testes rápidos de antígeno e 131 tiveram resultado positivo, o equivalente a 43% do total.

Os testes foram ofertados para quem apresentava ao menos dois sintomas da Covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passaram por avaliação clínica nos próprios locais.