Prefeituras no Brasil recuam de termo para vacina infantil

Prefeituras do interior do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, além de Curitiba e Salvador recuaram da exigência da assinatura de um termo de consentimento cobrado aos pais, para aplicação da vacina contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Na maioria dos casos, a decisão foi tomada depois de uma enxurrada de críticas das famílias e de questionamentos de promotorias de Justiça.

A exigência do documento não é uma regra e cabe às prefeituras decidirem sobre ele. O Ministério da Saúde orienta que o termo de consentimento só deve ser exigido quando pais ou responsáveis não estiverem presentes durante a vacinação. Especialistas atestam que a exigência do documento para todas as crianças imunizadas impõe entraves à campanha de vacinação e aumenta a hesitação em relação às vacinas.

Em Salvador, a prefeitura suspendeu a exigência após um pedido de explicações do Ministério Público estadual. A medida - casada com a cobrança das cópias de documentos - causou reclamações dos pais, como mostrou o jornal Folha de S. Paulo.

O documento, contudo, segue sendo exigido nos casos em que os pais estiverem ausentes no ato da vacinação - a pessoa responsável pela criança terá que apresentar o termo assinado por um deles e cópias de documentos. Em despacho, os promotores registraram que a exigência do termo poderia "representar embaraços à operacionalização da campanha de imunização e, consequentemente, ao seu avanço em Salvador".

Curitiba também chegou a adotar um termo de consentimento no início da vacinação infantil, mas alterou o documento na semana passada, depois de recomendação da promotoria. O documento atual pede apenas preenchimento de dados gerais da criança e dos pais ou responsáveis. Nos já impressos, a parte que falava em consentimento ou recusa foi eliminada.No sul do RS, o município de Rio Grande suspendeu o termo de consentimento na semana passada. A cidade havia adotado a mesma medida quando iniciou a vacinação de adolescentes, no ano passado, segundo a prefeitura. A Secretaria Estadual de Saúde respondeu que segue as orientações do Ministério da Saúde.

O Conselho Estadual das Secretarias Municipais de Saúde do RS diz que não há orientação do Ministério da Saúde sobre a apresentação de documentos do tipo e entende que a assinatura não é necessária. Além disso, ressalta o conselho, as vacinas aplicadas em crianças têm aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso.

No Rio de Janeiro, o Ministério Público recebeu denúncias sobre a aplicação de termos de consentimento para a vacinação infantil em pelo menos quatro cidades: Nilópolis, Magé, Itaguaí e Araruama. Em todos esses casos, o MP instaurou procedimentos para apuração.

Em geral, representantes das prefeituras alegam que há exigência do Ministério da Saúde, o que não é verdade. Itaguaí, após a repercussão negativa, suspendeu a aplicação do termo em 24 de janeiro. Medida parecida adotou Nilópolis, que estava aplicando um documento batizado de "termo de assentimento livre e esclarecido".

Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o pediatra Juarez Cunha diz que a exigência desses termos impõe entraves à campanha de vacinação. "Os municípios exigirem isso só aumenta a hesitação vacinal. Esse documento é mais um motivo para aqueles pais que estão em dúvida por causa de notícias falsas sobre as vacinas atrasarem ainda mais a vacinação de seus filhos".

Ele explica que um novo pico de infeções deve acontecer em meados de fevereiro e afetar, sobretudo, os não vacinados, grupo no qual estão as crianças. "Isso nos preocupa muito. Se aumentarem os casos como está previsto, nós teremos falta de leitos para essas crianças".