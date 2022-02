RS registra 4.135 novos casos e 14 óbitos por Covid-19 neste domingo

No início da tarde deste domingo (6), o Rio Grande do Sul registrou 4.135 novos casos de Covid-19. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 14 óbitos, totalizando 37.175 mortes decorrentes da doença no Estado desde o início da pandemia. O total de casos confirmados no período chegou a 1.927.675.

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, Canoas foi a cidade com maior número de novos casos com 286 registros positivos. Porto Alegre (261) e Caxias do Sul (224) estão entre as cidades com maior incidência de novos casos. A Capital teve o maior registro de mortes, com três óbitos por Covid-19 neste domingo. Canoas, Pelotas, Sapucaia do Sul, Santa Rosa, Alvorada, Tenente Portela, Capão da Canoa, Camaquã, Benjamin Constant do Sul, Chapada e Tucunduva registraram uma morte.