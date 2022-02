Porto Alegre faz testes rápidos de Covid-19 de graça neste domingo

Pessoas com sintomas de Covid-19 ou que tiveram contato com infectados e ainda não completaram o esquema vacinal podem buscar dois postos em Porto Alegre para realizar testagem. O teste rápido de antígeno será feito em unidades na zona Sul e Norte da Capital. Como é no SUS, o atendimento é de graça.

Já a vacinação será retomada nesta segunda-feira (7). Os locais serão divulgados neste domingo (6), informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A testagem será das 9h às 16h nas unidades Moab Caldas, na avenida Moab Caldas, 400, no bairro Santa Tereza, e Navegantes, na avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5, no bairro São Geraldo.

Neste sábado (5), foram aplicadas 2,4 mil doses em adultos e crianças. Os testes foram feitos por 312 pessoas e 123 delas tiveram resultado positivo, quase 40% do total.

Os sintomas da doença são febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular.

A saúde esclarece que, antes da testagem, as pessoas passam por avaliação clínica nos postos. "Os pacientes que tiverem resultado negativo no teste de antígeno mas que seguirem com sintomas poderão realizar teste RT-PCR, mediante encaminhamento das equipes", orienta a SMS.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, testar preferencialmente entre o quinto e décimo dia do resultado do teste positivo do contactante, explica a pasta.