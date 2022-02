RS registra 18,5 mil casos e 69 mortes por Covid-19 neste sábado

No início da tarde deste sábado (5), o Rio Grande do Sul registrou 18.583 novos casos de Covid-19. Também foram registradas 69 novas mortes pela doença. Assim, os óbitos chegaram a 37.161 no Estado desde o início da pandemia de coronavírus. O total de casos confirmados chegou a 1.923.545.

atingiu a marca de 1,9 milhão de casos Na sexta-feira (4), o Rio Grande do Sul, sendo o quarto estado brasileiro que mais registrou casos da doença, atrás de São Paulo, (4,7 mi), Minas Gerais (2,8 mi) e Paraná (2 mi). O Estado, agora, se encaminha para atingir os 2 milhões de casos confirmados de coronavírus.

Os óbitos registrados neste sábado ocorreram nos municípios de Alegrete, Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Canudos do Vale, Encantado, Estância velha, Fontoura Xavier, Gravataí, Herval, Ibirubá, Ijuí, Lagoa Vermelha, Lajeado, Marau, Mariano Morro, Montenegro, Novo Hamburgo, Panambi, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Porto Xavier, Restinga Seca, Santa Clara do Sul, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, Santiago, São Francisco de Assis, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Sebastião do Caí, São Sepé, Sapucaia do Sul, Sentinela do Sul, Tramandaí, Tuparendi, Vacaria e Vale do Sol.