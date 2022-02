Covid-19: Porto Alegre tem vacinação e testagem contra a Covid-19 neste fim de semana

A testagem contra a Covid-19 continua neste fim de semana em Porto Alegre, nas unidades de saúde Navegantes e Moab Caldas, das 9h às 16h. Já a vacinação ocorre apenas no sábado (5), com aplicação das doses em pessoas acima de 12 anos no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h e vacinação de crianças a partir de cinco anos no Centro de Saúde IAPI, no mesmo horário.

Os testes estarão disponíveis para quem apresenta ao menos dois sintomas do novo coronavírus: febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular. Pacientes assintomáticos que tiveram contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo também poderão ser testados. Antes da testagem, todos passarão por avaliação clínica nos próprios locais.

A SMS afirma que pacientes que tiverem resultado negativo no teste de antígeno, mas que persistirem com sintomas poderão realizar teste RT-PCR, mediante encaminhamento das equipes.

A testagem deve ser realizada, preferencialmente, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com pessoa que positivou para a doença.

No Shopping João Pessoa, acontece a aplicação das vacinas para primeira, segunda e terceira, além da dose de reforço da Janssen. A D1 será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A D2 de Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech é destinada a vacinados até 11 de dezembro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 8 de janeiro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

O reforço da Pfizer estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a D2 de qualquer imunizante até 5 de outubro (quatro meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 8 de janeiro (28 dias). Já a dose de reforço da Janssen, para pessoas vacinadas com a D1 do imunizante até 5 de dezembro (dois meses). Para receber a terceira dose ou dose de reforço da Janssen, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação.

A quarta dose é aplicada em indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 5 de outubro (quatro meses). Para receber a terceira ou quarta dose, imunossuprimidos devem apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

E a dose pediátrica é destinada às crianças a partir de cinco anos. Para a vacinação, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável, e comprovante da condição de saúde (no caso de comorbidade ou deficiência). Os pais devem estar presentes ou enviar autorização assinada.

Vacinação e testagem em Porto Alegre neste fim de semana:

Sábado (5):

Vacinação pessoas acima de 12 anos, das 9h às 16h:

Shopping João Pessoa

Vacinação crianças, das 9h às 16h:

Centro de Saúde IAPI

Testagem, das 9h às 16h:

Navegantes

Moab Caldas

Domingo (6):

Testagem, das 9h às 16h: