RS atinge a marca de 1,9 milhão de casos de Covid-19

Nesta sexta-feira (4), foram registrados 19.988 novos casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul, segundo informa a Secretaria Estadual de Saúde. Com os novos registros, o número total de casos contabilizados no território gaúcho desde o início da pandemia ultrapassou a marca de 1,9 milhão, chegando a 1.904.975. Dessa forma, o Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro que mais registrou casos da doença, atrás de São Paulo, com 4,7 milhões, Minas Gerais, com 2,8 milhões, e Paraná, com pouco mais de 2 milhões. O Rio de Janeiro é o quinto, com 1,82 milhão de registros.

Além dos novos casos, 51 óbitos também foram divulgados na data de hoje. Assim, a totalidade de mortes causadas pelo vírus no Rio Grande do Sul chegou a 37.092. O número de gaúchos recuperados após contrair a Covid-19 está em 1.718.029, aproximadamente 90% de todas as notificações. Já o índice de letalidade está em pouco de menos de 2% do número total de casos.

A taxa de ocupação em leitos de UTI também registrou novo crescimento nesta sexta-feira. Hoje, 63,9% das unidades de terapia intensiva do Estado estão ocupadas. O número total de pacientes internados e com a confirmação da Covid-19 é de 595, incluindo 20 em UTIs pediátricas. Contando também as pessoas em tratamento da doença internados em leitos clínicos, o número total chega a 2.031. Mais 481 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul com suspeita da infecção e aguardando a confirmação.