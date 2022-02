Covid-19: Porto Alegre amplia vacinação para crianças de cinco anos nesta sexta

Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de cinco anos nesta sexta-feira (4). Também podem receber a imunização crianças de cinco a 11 anos imunodeprimidas.

A Coronavac, ministrada em crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunodeprimidas, estará disponível nas 16 unidades com vacinação infantil, das 8h às 17h: Lomba do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Vizeu, Primeiro de Maio, Vila Cruzeiro, Guarujá, Ponta Grossa, Morro Santana, Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta, Santo Alfredo e Mato Sampaio.

Já o imunizante pediátrico da Pfizer será aplicado em oito dessas unidades, também das 8h às 17h: Morro Santana, Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Santa Marta, Santo Alfredo, Nova Brasília e Guarujá.

A vacinação para a população acima de 12 anos será mantida em 39 locais: Shopping João Pessoa e 38 unidades de saúde - quatro delas com atendimento até as 21h (Diretor Pestana, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A segunda dose do imunizante Coronavac/Butantan é aplicada em 13 unidades de saúde e Shopping João Pessoa, com intervalo de 28 dias. Então, pessoas que receberam a primeira dose até 7 de janeiro podem complementar o esquema vacinal.

Com relação à D2 de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e Pfizer/Biontech, o intervalo é de oito semanas; quem recebeu a primeira dose até 10 de dezembro pode receber a segunda dose em 38 unidades de saúde e Shopping João Pessoa.

A aplicação da dose de reforço estará disponível para vacinados com Janssen até 4 de dezembro - com intervalo de dois meses entre as duas aplicações -, para vacinados com os demais imunizantes até 4 de outubro - intervalo de quatro meses entre as aplicações - e para imunossuprimidos com a segunda dose até 7 de janeiro - intervalo de 28 dias -.

A quarta dose é aplicada em imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 4 de outubro (quatro meses), em 38 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa.

Vacinação em Porto Alegre nesta sexta-feira (4):

Primeira dose para população acima de 12 anos:

38 unidades de saúde

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Primeira dose para crianças:

Oito unidades de saúde para imunizante pediátrico da Pfizer (Morro Santana, Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Santa Marta, Santo Alfredo, Nova Brasília e Guarujá), das 8h às 17h

16 unidades de saúde para Coronavac (Lomba do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Vizeu, Primeiro de Maio, Vila Cruzeiro, Guarujá, Ponta Grossa, Morro Santana, Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta, Santo Alfredo e Mato Sampaio), das 8h às 17h

Segunda dose da Coronavac:

13 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Segunda dose da AstraZeneca:

38 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

38 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Terceira dose de reforço:

38 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Dose de reforço da Janssen:

Oito unidades de saúde (oito unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília, das 8h às 17h - e São Carlos e Tristeza, das 8h às 21h)

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Quarta dose: