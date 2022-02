RS contabiliza mais de 35 mil novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira

Na mais recente atualização de novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (3), a Secretaria Estadual da Saúde divulgou mais 35.748 registros em todo o Estado. Dessa forma, o número total de casos da doença contabilizados desde o início da pandemia no Rio Grande do Sul chegou a 1.885.128. Também foram registrados 41 novos óbitos, elevando a marca total no Estado a 37.041.

Até o último dia 31 de janeiro, a média móvel de novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul estava em 11.647. No dia 01 de fevereiro, foram contabilizados 1.210 novos registros, mas naquela mesma data, a Secretaria Estadual da Saúde informou que problemas em um dos sistemas de notificação de casos não haviam permitido acesso ao banco de dados completo, resultando então em um número menor de notificações, e que casos represados entrariam nos próximos dias na contagem oficial. Assim, na quarta-feira (2), foram divulgados 22.705 novos registros, e hoje (3), foram mais 35.748.

“Os dados que abastecem o painel de casos e óbitos Covid-19 da SES têm como fonte os dois sistemas de notificação oficiais: o e-SUS Notifica, para casos leves, não hospitalizados, e o Sivep-Gripe, para internações e óbitos. O painel da SES possui uma automatização que, toda meia-noite, acessa os dois sistemas e baixa os bancos de dados. Cruzando os dados desses bancos com os registros que já foram publicados, é possível então ter os novos casos e óbitos do dia, que são publicados no início da tarde, após uma revisão da área técnica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde”, informa a Secretaria Estadual de Saúde.

“Ou seja, a divulgação diária dos casos não representa exclusivamente aqueles casos ocorridos nas últimas 24 horas, mas sim aqueles que foram encerrados nos sistemas até a meia-noite anterior. A partir do momento em que houve, na terça-feira (1), a publicação de um número muito menor de casos do que a realidade, esse represamento tende a se normalizar no período de um a dois dias posteriores, com a publicação desses casos que ficaram pendentes”, complementa em nota o órgão.

O registro de novos casos divulgado hoje (3) pela Secretaria Estadual de Saúde é o segundo maior desde o início da pandemia, só ficando atrás do dia 23 de julho de 2021, quando 64.056 foram contabilizados, mas também com dados represados de outras datas. Desse modo, com exceção desta data específica no ano passado, os outros dez maiores registros de novos casos diários de Covid-19 no Rio Grande do Sul ocorreram dentro dos últimos 15 dias.