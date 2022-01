RS registra mais de 20 mil novos casos de Covid-19 pelo segundo dia seguido

Nesta quinta-feira (27), foram registrados mais 21.422 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, conforme informa a Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, é a primeira vez que mais de 20 mil novos casos diários da doença foram registrados no Estado em dois dias consecutivos, confirmando o atual alto índice de contágio do vírus, causado principalmente pela propagação da variante ômicron. Após os registros de hoje, o número total de casos detectados no Rio Grande do Sul chegou a 1.767.745.

Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de casos de Covid-19 confirmados até hoje, com um total de 207.779. Em segundo lugar está Caxias do Sul, com 97.868, depois Pelotas, com 59.339, Canoas, com 52.021, Santa Maria, com 49.434, Passo Fundo, com 45262, e Novo Hamburgo, com 36.009. Essas sete cidades também foram as que mais registraram novos casos no dia de hoje.

Além dos novos casos desta quinta-feira, também foram registrados 42 óbitos em todo o território gaúcho. Dessa forma, o número total de mortes causadas pela Covid-19 no Rio Grande do Sul chegou a 36.791. Hoje, o índice de ocupação de leitos de UTI no Estado está em 61,6%, incluindo 462 pacientes confirmados com a doença. Em leitos clínicos, o número total de pessoas internadas para tratamento da Covid-19 é de 1.275.