Dados mostram que risco de morrer é bem maior em não vacinados, diz Opas

Diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa criticou nesta quarta-feira (26) o fato de que as mortes de pessoas vacinadas por Covid-19 gerem dúvidas em parte da população sobre a eficácia do imunizante. Segundo ele, sempre é possível que uma pessoa acabe por contrair uma doença ou morrer, o que ocorre com vacinas para qualquer doença. Nesse contexto, Barbosa enfatizou que o risco de uma pessoa não vacinada morrer é muito superior.