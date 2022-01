RS bate novo recorde e registra mais de 22 mil novos casos de Covid em 24h

Nesta quarta-feira (26), foram registrados 22.026 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, segundo informa a Secretaria Estadual de Saúde (SES). O número de novos casos diários detectados no Estado ultrapassou a marca de 22 mil pela primeira vez desde o início da pandemia, excetuando o dia 23 de julho de 2021, quando a SES chegou a registrar 64.056 casos, mas incluindo dados represados de outros dias.

O registro de hoje confirma o crescimento do número de novos casos de Covid-19 que vêm ocorrendo no Estado desde a última semana de dezembro de 2021, provocados pela disseminação da variante Ômicron. Com a exceção do 23 de julho do ano passado, os nove dias com maior registro de novos casos diários no Rio Grande do Sul ocorreram neste mês de janeiro. Com os novos registros contabilizados hoje, o número total de casos no Estado chegou a 1.746.431.