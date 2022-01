Gabinete de Crise emite Alertas para todas as regiões Covid do RS

O governo do Estado, após reunião do Gabinete de Crise nesta terça-feira (25), emitiu Alertas, no começo da noite, para as 21 regiões Covid do Sistema 3As de Monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada com base na piora dos indicadores, algo já visto também na semana passada. Os Alertas são consequência do aumento de casos de Covid-19 e do crescimento de internações em leitos clínicos e de UTI nas regiões. Antes da semana passada, o último Alerta foi emitido em 10 de novembro para a região de Pelotas.

Em 19 de janeiro, o Gabinete de Crise emitiu Alertas para as regiões de Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana. Nesta terça-feira (25/1), foram mantidos os Alertas diante do deterioramento dos indicadores nessas regiões e emitidos novos Alertas às regiões de Bagé, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Guaíba, Ijuí, Palmeira das Missões, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo e Taquara.

"Estamos em um nível de preocupação alto devido ao aumento de casos e de internações. Também estamos trabalhando para dar a cada uma das regiões esse devido entendimento, para que possam conscientizar a população e tenhamos a capacidade de reduzir a velocidade da transmissão e assim diminuirmos o número de casos. Estamos em um período de maior circulação de pessoas entre as regiões, então, entendemos que o Alerta vale para todas", afirmou o governador Eduardo Leite, que liderou a reunião do Gabinete de Crise.