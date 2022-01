RS registra quase 20 mil novos casos de Covid-19 nesta terça-feira

Os números de novos casos de Covid-19 continuam em alta no Rio Grande do Sul. Apenas nesta terça-feira (25), foram registradas mais 19.635 novas infecções em todo o Estado, segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Esse é o 4º maior número de novos casos em um só dia contabilizados no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Entre os dez maiores, oito ocorreram no presente mês de janeiro.

Dessa forma, o número total de casos registrados no Estado desde março de 2020 chegou hoje a 1.724.485. O número de óbitos no Rio Grande do Sul também aumentou. De ontem para hoje, ocorreram 50 novos falecimentos em razão da doença. Ao total, já foram registradas 36.682 mortes causadas pela Covid-19 em território gaúcho.

Outro dado que preocupa o sistema de saúde é a quantidade de pacientes internados em leitos de UTI. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva chegou hoje a 61% em todo o Estado. Este número inclui 427 internações em UTIs para adultos, além de 16 internações em UTIs pediátricas, chegando a um total de 443. Somando as pessoas atualmente internadas para tratamento da Covid-19 em leitos clínicos, o número chega a 1.561, conforme boletim publicado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde.