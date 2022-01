Covid-19: Saúde de Porto Alegre alerta sobre fake news e reforça importância da vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre fez uma publicação, nesta terça-feira (25), na qual ressalta a importância da vacinação de crianças no enfrentamento à pandemia. A pasta alerta quanto às informações falsas (fake news) sobre a vacina que circulam nas redes sociais, grupos de mensagens e, até mesmo, nas ruas. Na Capital, há casos de distribuição de panfletos atribuindo a morte de crianças à vacinação contra a Covid-19.

aprovada em dezembro aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes A imunização de crianças de 5 a 11 anos com a Pfizer foi, após avaliação da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) e consulta a especialistas de entidades, como a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunologia. O intervalo entre as doses da vacina é de oito semanas - cerca de 2 meses -. No dia 20 de janeiro, a Anvisa aprovou também ade 6 a 17 anos de idade.

A diretora adjunta da Vigilância em Saúde da Capital, Fernanda Fernandes, destaca que a imunização tem sido responsável pela queda no número de internações e óbitos nos últimos meses. “Depois do recorde de mortes em março de 2021, os números caíram. A média nos últimos seis meses de 2021 foi de 106 óbitos por mês, enquanto apenas março registrou 1.437 mortes e abril, 701 - à medida que a cobertura vacinal no município avançou, atingindo, em dezembro de 2021, mais de 70% da população total de Porto Alegre”, diz Fernanda.

Segundo o texto da SMS, desde o início da pandemia, 234 crianças de 5 a 11 anos residentes de Porto Alegre foram internadas com quadro de síndrome respiratória aguda grave. Dessas, 23 testaram positivo para a Covid-19 e uma evoluiu a óbito. “No contexto atual, porém, existe a possibilidade de vacinar essas crianças, reduzindo a chance de agravamento de um quadro de Covid-19 e possíveis sequelas, como a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica”, explica Fernanda.

Orientação

A Diretoria de Vigilância em Saúde orienta que os pais e responsáveis busquem atendimento médico caso as crianças apresentem eventos adversos, ainda que leves, que devem ser notificados no sistema de informação oficial do Ministério da Saúde. A pasta ainda afirma que a segurança das vacinas é continuamente testada. Além disso, a SMS explica que existem procedimentos que são essenciais para determinar se os eventos adversos são decorrentes da vacinação ou se são coincidentes - trabalho que só pode ser realizado por profissionais de saúde capacitados mediante avaliação minuciosa de cada caso.

Informações falsas

Desde o início da vacinação no Brasil, dois casos de possíveis eventos adversos relacionados à vacinação - de Lençóis Paulista (SP) e João Pessoa (PB) - já foram descartados pelas autoridades competentes. Ou seja, o Brasil não conta com casos de eventos adversos graves em crianças nesta faixa etária (5 a 11 anos) com relação confirmada à vacina.

A SMS também afirma ser errônea a afirmação de que o imunizante foi desenvolvimento rapidamente, supostamente pulando etapas, dando a entender que as crianças seriam cobaias da vacina. A tecnologia utilizada nos imunizantes e alguns ensaios clínicos foram desenvolvidos e aprimorados com a emergência dos vírus SARS e MERS, outros coronavírus que também causaram epidemias nos últimos 20 anos. Então, os laboratórios adaptaram suas metodologias - com as informações que já tinham - e desenvolveram a vacina contra a Covid-19.