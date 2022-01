Porto Alegre inicia cadastramento para vacinação de crianças acamadas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre irá disponibilizar, a partir desta segunda-feira (24) o cadastramento para vacinação contra Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos acamadas (que possuem dificuldades de locomoção).

Conforme divulgado pela prefeitura da Capital, o cadastro será feito exclusivamente através de mensagem no WhatsApp, em contato direto com a coordenadoria de saúde da região onde a criança acamada reside (confira números e coordenadorias de cada região abaixo). O atendimento pelo aplicativo é exclusivo para moradores de Porto Alegre e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para solicitar o agendamento, é preciso encaminhar nome da criança, número do CPF, data de nascimento, endereço, confirmação da condição de acamada e telefone para contato. Após a verificação da documentação, as equipes irão confirmar o agendamento. Segundo a prefeitura, o prazo para a realização dependerá do número de solicitações de cada coordenadoria.

Na hora da vacinação, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança, além de comprovante da condição de saúde (no caso de comorbidade ou deficiência). Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou apresentar autorização assinada caso não estejam na residência.

Principais regiões atendidas por cada coordenadoria e telefones para contato:

Coordenadoria de saúde Sul:

Regiões atendidas: Aberta dos Morros, Serraria, Tristeza, Cavalhada, Camaquã, Ipanema, Guarujá, Campo Novo e Vila Nova, Belém Novo, Ponta Grossa, Lami, Boa Vista, Restinga Nova e Velha

WhatsApp para contato: (51) 3289-5566

Coordenadoria de saúde Norte:

Regiões atendidas: Rubem Berta, Passo das Pedras, Sarandi, Santa Rosa de Lima, IAPI e Passo D’Areia

WhatsApp para contato: (51) 3289-3490

Coordenadoria de saúde Leste:

Regiões atendidas: Partenon, São José, Santo Antônio, Agronomia, Lomba do Pinheiro, Vila João Pessoa, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Morro Santana, Mário Quintana, Jardim Carvalho e Bom Jesus

WhatsApp para contato: (51) 3289-5529

Coordenadoria de saúde Oeste: