Rio Grande do Sul registra quase 170 mil casos de Covid-19 em 30 dias

Com o avanço da Ômicron após as festas de final de ano, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul recebeu quase 170 mil notificações de casos confirmados de Covid-19 em um período de um mês. Nesta sexta-feira (21), o volume total chegou a 1.669.817 pessoas, sendo que há exatos 30 dias esse montante era de 1,5 milhão.

Também o número de óbitos por conta da doença evoluiu, com mais 376 mortes registradas no Estado desde o dia 21 de dezembro do ano passado. Nesta sexta-feira, a contagem de vítimas fatais do novo coronavírus desde março de 2020 alcançou a marca de 36.601 pessoas.

Ainda de acordo com os registros da SES, em todo território gaúcho a incidência da doença pulou de 13.184,5 contaminados para cada 100 mil habitantes em 21 de dezembro de 2021 para os atuais 14.676,8. Do total de infectados nos últimos 22 meses, 7% necessitaram de internações no sistema de Saúde por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Foram 115.338 hospitalizações no período.

Somando a população contaminada nos 497 municípios, desde março de 2020 um total de 91% já se recuperou da doença e atualmente outras 119.659 pessoas seguem em acompanhamento.

Ainda conforme o boletim da SES, a taxa de ocupação de leitos nas UTIs está em 58,4% nesta sexta-feira, com 1.809 pacientes. Do total de 3.095 leitos disponíveis, 368 estão ocupados por internos positivados para a Covid-19. Isso significa que 164 pessoas (quase 10%) chegaram ao estado grave da doença no último mês. A situação só não é pior, por conta do avanço da vacinação, que agora também está contemplando crianças com faixa etária de 11 anos, ou que apresentem comorbidades, ou que sejam de comunidades quilombolas e indígenas.

Em Porto Alegre, a doença já atingiu mais de 191.073 pessoas e vitimou um total de 5.844 indivíduos.