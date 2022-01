Confira a programação do ônibus itinerante de testagem de Covid-19 em Porto Alegre

unidade móvel itinerante para realização de testes rápidos de antígeno Desde segunda-feira (17) os porto-alegrenses contam com uma. A ideia é de que o ônibus circule, de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h, por diferentes pontos da cidade.

De acordo com a prefeitura, as testes são oferecidos a pacientes sintomáticos de Covid-19 (febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem todos que procuram o exame, passam por avaliação clínica.

Conforme a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, a unidade móvel facilita o acesso da população à testagem rápida. “Levamos o exame a moradores de diferentes pontos da cidade, facilitando a testagem e isolando mais rapidamente os casos positivos”, explica.

A ação é financiada por recursos da Fase III do Projeto Testar RS, do Governo do Estado, e tem como objetivo de ampliar ações de diagnóstico e rastreio da Covid-19. A implementação do ônibus itinerante na Capital ocorre em um momento de alta demanda por testagem. De acordo com a edição 3 de 2022 do boletim semanal Covid-19, entre os dias 5 e 18 de janeiro, 40.289 testes de antígeno foram realizados, com 14.342 resultados positivos para Covid-19.

Além da unidade móvel, a testagem continua disponível de segunda à sexta-feira na tenda instalada junto ao campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), localizado na rua Sarmento Leite, 425, e nas 132 unidades de saúde da Capital. Confira os endereços aqui.

Sintomas

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, testar preferencialmente entre o quinto e décimo dia do resultado do teste positivo do contactante.

Confira a programação da unidade móvel, sempre das 9h às 16h:

Segunda-feira (24): Ilha do Pavão (rua A, 45 - Ilha do Pavão, bairro Arquipélago)

Terça-feira (25): Vila dos Papeleiros (rua Voluntários da Pátria, 1940)

Quarta-feira (26): Quilombo Fidelix (rua Dr. Sebastião Leão-Antonio F Rocha, 1-81)

Quinta-feira (27): Vila Dique (rua Severo Dullius,165)