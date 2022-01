Mundo bate novo recorde com 3,79 milhões de casos de Covid-19 em 24 horas

O mundo registrou mais um recorde de novos casos diários de Covid-19 nesta quarta-feira (19) com 3,79 milhões de infectados em 24 horas. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (20) pela plataforma "Our World in Data", da Universidade de Oxford. Anteriormente, o pico máximo de novos casos diários havia sido registrado em 12 de janeiro, quando 3,70 milhões de casos foram confirmados.