Planos de saúde serão obrigados a pagar teste rápido do coronavírus, decide ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu na tarde desta quarta-feira (19), que os planos de saúde devem cobrir os testes rápidos para detecção de antígeno do coronavírus a todos os beneficiários. A inclusão da testagem no rol de procedimentos obrigatórios foi aprovada por unanimidade durante reunião extraordinária e virtual entre a diretoria colegiada do órgão e deve ser publicada no Diário Oficial da União da próxima quinta-feira, 20.