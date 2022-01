Covid-19 já infectou mais de 1,6 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul

Com mais 21.122 novos casos de Covid-19 registrados nesta quarta-feira (19), o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 1,6 milhão de contaminados desde março de 2020. No mesmo dia, o Estado registrou 14 óbitos pela doença, somando 36.564 vítimas fatais desde o início da pandemia.

Atualmente, 95.490 pessoas estão em acompanhamento, enquanto outras 1.501.165 conseguiram se recuperar da doença. Ao todo, em 22 meses o novo coronavírus infectou 1.633.330 pessoas em todo o território gaúcho. Segundo o boletim diário da Secretaria Estadual da Saúde (SES), nesta quarta a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais está em 56,4%. São 1.787 pacientes internados nos 3.169 leitos disponíveis em unidades de tratamento intensivo, sendo que 309 estão positivados para a Covid-19 e outros 110 apresentam suspeita da doença.

Em Porto Alegre, a Ômicron tem avançado com força, a exemplo de pelo menos outras dez cidades do interior. Somente nesta quarta, foram notificados 2.883 novos casos confirmados na Capital. Outros 1.470 foram registrados em Caxias do Sul. Ambas cidades receberam Alerta do Gabinete de Crise do governo do Estado nesta quarta-feira. Ao todo, 12 das 21 regiões Covid apresentaram maior incidência de casos semanais e estão com o sistema de Saúde ameaçando sobrecarregar.