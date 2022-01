Vacinação infantil em Porto Alegre tem movimento tranquilo na primeira manhã

A quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, marcou o início da vacinação infantil para as crianças que residem em Porto Alegre. Pouco mais de um ano depois do início da vacinação nos adultos no País, estão sendo contempladas no primeiro dia de aplicação das doses as crianças de 10 e 11 anos que possuem comorbidades ou deficiência permanente, e indígenas e quilombolas de 5 a 11 anos.

A vacinação ocorre em sete postos de saúde da Capital, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Nesta quarta-feira (19) o movimento nos postos da capital gaúcha era tranquilo e sem grandes filas. A estimativa do dia, como ressalta o Diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, é de que sejam aplicadas cerca de mil doses. Por volta das 10h, horário que marcou a chegada do prefeito Sebastião Melo e do governador Eduardo Leite ao posto de saúde Santa Marta, no Centro, o diretor acredita que já haviam sido vacinadas algumas centenas de crianças.

O imunizante que está sendo utilizado nas crianças é o da Pfizer, em dose pediátrica que representa 1/3 da dose aplicada no público adulto. A vacina deve ser aplicada em duas doses, com o intervalo de 8 semanas entre elas.

No total, do primeiro lote de imunizantes que chegou ao Brasil na última quinta-feira (13), 6.480 foram destinadas para Porto Alegre. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é logo aumentar o público alvo da vacinação. Segundo Ritter, na quinta-feira (19) a Capital já pode ampliar as doses para o público de oito ou nove anos, com comorbidades ou deficiências.

Os locais de vacinação foram enfeitados com balões coloridos e estruturas foram montadas onde as crianças podiam desenhar. Após a imunização, cada criança recebia um distintivo de 'super vacinado' contra a Covid-19.

Os pais ou responsáveis por crianças deste grupo devem apresentar documentação que comprove a condição de saúde e acompanhar a vacinação. Em caso de ausência, a imunização poderá ser autorizada por meio de um termo de assentimento por escrito.

O público total de crianças entre cinco e 11 anos, com e sem comorbidades a ser vacinado na Capital é de quase 120 mil pessoas. A expectativa, como destaca o diretor da Vigilância Sanitária, é de que boa parte deste público esteja imunizado com pelo menos uma dose até o retorno das aulas, no dia 21 de fevereiro. "Temos quase 120 mil crianças entre cinco e 11 anos de idade. Recebemos por enquanto praticamente 5% do quantitativo total de doses para esse público, e esperamos que logo a gente receba novas remessas com um quantitativo maior, para irmos ampliando os locais de vacinação e o público para além dos com comorbidades para quem sabe chegar no dia que retomam as atividades escolares com 70 a 90% das crianças com pelo menos a primeira dose", destaca Ritter.

Novos lotes da vacina pediátrica da Pfizer devem chegar ao País nos próximos dias, totalizando 4,3 milhões de doses já no mês de janeiro.

Os primeiros vacinados

"Está emocionante. As pessoas felizes por estarem vacinando, as crianças fantasiadas, agradecendo ao Sistema Único de Saúde e os profissionais de Saúde." Esse é o clima do primeiro dia de vacinação no Posto de Saúde Santa Marta, descrito pelo Diretor da Vigilância em Saúde Fernando Ritter, mas que poderia ser descrito também pela família do pequeno Leonardo Schneider Alves, de 10 anos, portador de asma, que foi vacinado hoje.

Leonardo Schneider Alves, de 10 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra o Coronavírus. Raphael Gonzales Alves/Divulgação/JC

A família do menino estava veraneando na praia de Rainha do Mar, mas seus pais não quiseram perder o primeiro dia de vacinação. Na manhã desta quarta-feira, a família do garoto saiu do litoral e chegou no posto do IAPI, um dos locais de vacinação, ainda antes das 8h. Havia oito pessoas na frente, mas a espera pela vacinação não foi muito longa. "O que demorou um pouco mais foi o cadastro", diz o pai, Raphael Gonzales Alves.

A manhã do primeiro dia de vacinação, em geral, não apresentou grandes filas e foi de movimento tranquilo. Em Porto Alegre, boa parte das crianças vacinadas hoje estava acompanhada dos pais, e aproveitaram a programação com bonecos e brinquedos que foi preparada nos postos de Saúde. Algumas famílias, no entanto, preferiram a privacidade no momento e aguardaram sozinhos a vacinação de seus pequenos e o tempo de observação que é recomendado após a aplicação das doses.

Locais de vacinação, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira