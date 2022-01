Prefeitura altera ponto de testagem rápida de antígeno em Porto Alegre

A prefeitura alterou o endereço de um dos locais de testagem rápida de antígeno contra a Covid-19 da Capital. A tenda instalada inicialmente no Instituto de Ciências Básicas da Saúde (Icbs), no bairro Farroupilha, foi transferida para um dos campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). O espaço fica localizado no outro lado da rua, na rua Sarmento Leite, 425, no Centro Histórico.

O objetivo da mudança, segundo a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, é oferecer mais conforto aos usuários. "O espaço físico é maior e tem mais bancos e sombra para as pessoas ficarem enquanto aguardam por atendimento", explica. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os pacientes que tiverem resultado negativo no teste de antígeno, mas que seguirem com sintomas, poderão realizar teste RT-PCR no próprio local, mediante encaminhamento das equipes.

Sintomas

Os testes estão disponíveis para quem apresenta sintomas da Covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passarão por avaliação clínica no próprio local.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com o caso positivo de Covid-19.