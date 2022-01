Rio Grande do Sul registra mais 13.104 novos casos de Covid-19

O volume de notificações de pessoas contaminadas pela Covid-19 não para de crescer no Rio Grande do Sul, desde a chegada da Ômicron em solo gaúcho. Após as festas de final de ano, e mesmo nas semanas seguintes, a Secretaria Estadual de Saúde (SRS) tem recebido milhares de notificações diárias. Nesta segunda-feira (17) foram registrados mais 13.104 casos. Com este aumento, já são 1.594.960 infectados desde o início da pandemia, em março de 2020.