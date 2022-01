Porto Alegre inicia aplicação da quarta dose em imunossuprimidos nesta terça

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá iniciar nesta terça-feira (18) a aplicação da quarta dose para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose há pelo menos quatro meses (18 de setembro). A vacinação estará disponível em 43 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa.

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, será utilizada preferencialmente a vacina da Pfizer/BioNTech para a imunização deste público. São considerados os seguintes critérios para a aplicação da quarta dose em imunossuprimidos: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/Aids; Uso de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Pacientes em hemodiálise; e Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)

Para receber a vacina, imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das três doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação. Segundo o Ministério da Saúde, a quarta dose ainda não está disponível para os demais públicos.