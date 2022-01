Porto Alegre terá testagem para Covid-19 em nove unidades de saúde neste domingo

A Prefeitura de Porto Alegre mantém oferta de testagem rápida de antígeno para Covid-19 neste domingo (16) em nove unidades de saúde, das 9h às 16h.

Os testes estarão disponíveis para quem apresenta sintomas da Covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passarão por avaliação clínica nos próprios locais.

Os pacientes que tiverem resultado negativo no teste de antígeno, mas que seguirem com sintomas, poderão realizar teste RT-PCR, mediante encaminhamento das equipes.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com o caso positivo de Covid-19.

Já a vacinação contra a Covid-19 será retomada na segunda, 17. Os locais serão divulgados no domingo.

Confira os locais de testagem em Porto Alegre neste domingo (16), das 9h às 16h:

• Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 110 - Bairro Tristeza

• Álvaro Difini - R. Álvaro Difini, 520 – Restinga

• Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

• São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

• Lomba do Pinheiro - Estrada João de Oliveira Remião, 6111, Parada 13 - Bairro Lomba do Pinheiro

• Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro PROTASIO ALVES

• Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

• Ramos - Rua A, 105, Vila Graciliano Ramos - Bairro Cascata

• Navegantes - Av. Presidente Franklin Roosevelt, 5 - Bairro São Geraldo