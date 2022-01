Rio Grande do Sul registra mais de 14 mil novos casos de Covid-19 em 24h

A variante Ômicron segue avançando com rapidez no Rio Grande do Sul. Nesta desta sexta-feira (14) foram notificados 14.345 novos casos de Covid-19 no Estado. Com este aumento, já são 1.581.887 infectados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Somando os oito óbitos registrados neste dia, o número de vítimas fatais por conta da doença é de 36.521 pessoas. Já o número de recuperados no período de 22 meses é de 1.473.232.

Nesta sexta, o maior número de notificações ocorreu na Capital, com 2.491 registros de positivados. Além de Porto Alegre, também Caxias do Sul conta com mais de mil casos em um só dia: 1.077, mais especificamente. Dentre os casos confirmados na totalidade de municípios do Estado, no decorrer dos últimos 22 meses foram contaminados 40.044 profissionais da Saúde, 30.416 imigrantes e 1.889 pessoas privadas de liberdade.

Segundo o boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em todo território gaúcho a média é de 13.904 contaminados para cada 100 mil habitantes. Do total de infectados pelo novo coronavírus, 7% necessitaram de hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Foram 114.784 hospitalizações nos últimos 22 meses. A média de mortes está em 321 pessoas a cada 100 mil em todo o Estado.

Atualmente, a taxa de ocupação de leitos nas UTIs está em 54,3%, com 1.731 pacientes em 3.190 leitos de unidade de tratamento intensivo. Deste total, 198 estão ocupados por internos positivados para a Covid-19.