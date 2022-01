Pasta da Saúde informa antecipação da chegada de 2º lote de vacina pediátricas

A entrega do segundo lote de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, prevista para a próxima quinta-feira (20), foi antecipada para domingo (16), segundo o secretário-executivo do ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. "A segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer foi antecipada para o dia 16/01, serão mais 1,2 milhão de doses", publicou nas redes sociais. O secretário também informou que no dia 27 de janeiro, a pasta vai receber mais 1,8 milhão de doses do imunizante. Na madrugada desta quinta-feira (13) o Ministério recebeu o primeiro lote das vacinas pediátricas, com 1,2 milhão de doses.