SES-RS muda protocolo e isolamento por Covid-19 cai para cinco dias

Desde esta quarta-feira, no Rio Grande do Sul, pessoas contaminadas pela Covid-19 devem permanecer cinco dias em isolamento, dependendo do esquema vacinal e dos sintomas apresentados. O prazo, que era de dez dias, foi reduzido pela metade após reunião do Gabinete de Crise realizada na terça-feira (11).

De acordo com a Secretaria da Saúde (SES-RS), as novas orientações tem base nos últimos estudos internacionais sobre a doença, que indicam uma mudança quanto às condutas previstas para as pessoas que residam com um caso positivo: se estiverem sem nenhum sintoma, não precisam permanecer juntas em isolamento.

No entanto, pessoas com o esquema vacinal incompleto e diagnóstico para Covid-19 devem permanecer em isolamento domiciliar durante dez dias, contados a partir do início dos sintomas. Para pessoas com a vacinação em dia, o prazo será determinado após avaliação dos sintomas sendo cinco dias para quem não apresentar febre e sete dias para quem teve febre.

Novas condutas de isolamento para casos positivos de Covid-19

Pessoa sem esquema vacinal completo

Isolamento domiciliar de dez dias (a contar do início dos sintomas).

Procurar novamente atendimento se houver febre persistente.

Reforçar o uso de máscaras.

Contactantes domiciliares assintomáticos podem manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento.

Pessoa com esquema vacinal completo e que não apresentou febre (ou assintomática)

Isolamento domiciliar de cinco dias.

Procurar atendimento se apresentar febre no quarto ou quinto dia de isolamento.

Reforçar o uso de máscaras, em especial por dez dias.

Contactantes domiciliares assintomáticos podem manter atividades, desde que reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento.

Pessoa com esquema vacinal completo que apresentou febre