Casos de Ômicron já são 95% do total no Hospital Moinhos de Vento

Desde o dia 4 de janeiro, aproximadamente 95% dos novos casos positivos de Covid-19 analisados no Hospital Moinhos de Vento já são da variante Ômicron, segundo a Coordenadora Médica do Laboratório de Patologia, Genética e Biologia Molecular do hospital, Dra. Francine Hehn de Oliveira. O Hospital Moinhos de Vento é referência na análise e no tratamento de infecções causadas pelas diferentes cepas do coronavírus, tendo identificado o primeiro caso de paciente infectado com a Ômicron em todo o Rio Grande do Sul, no dia 12 de dezembro.

“Dentro de todos os pacientes que estamos testando hoje, observamos uma taxa de positividade para a Covid-19 que varia entre 18% e 33%. Dentro dos positivos, cerca de 95% já são de Ômicron. Aos poucos os dados gerais de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul vão sendo liberados também, mas eu imagino que devem acompanhar o que estamos observando aqui”, afirma.

A médica relatou também que o aumento da prevalência da variante coincidiu com a volta do crescimento de novos casos positivos, principalmente na semana entre o Natal e o Ano Novo. Em razão das comemorações que ocorrem no período, quando muitas pessoas se reúnem, Francine também acredita que nas próximas semanas o número de pessoas testando positivo para o vírus vá continuar aumentando.

“Agora vamos completar uma semana das comemorações de Ano Novo, então temos uma expectativa que nos próximos cinco a dez dias a gente vá ter um crescimento ainda maior dos casos, e possivelmente aumentar também o percentual da Ômicron entre os novos positivos”, destaca.

Apesar do número de casos positivos ter voltado a crescer, principalmente em razão do surgimento da Ômicron, mais transmissível que as cepas anteriores, o número de internações em unidades intensivas de tratamento, ou mesmo de óbitos, não acompanhou esse crescimento. A médica do Hospital Moinhos de Vento credita esse fato à alta taxa de vacinação da população gaúcha, mas, mesmo assim, defende que as pessoas voltem a ter mais cuidado em suas medidas de proteção às infecções. Ela lembra que as crianças até 11 anos ainda não foram vacinados, e também que pacientes imunossuprimidos, pessoas que não se vacinaram em razão de alguma doença, e pessoas idosas e com comorbidades são especialmente sensíveis a novas infecções.

“Outro ponto importante é que nunca é favorável uma grande circulação do vírus, principalmente entre pacientes vacinados e não vacinados, porque é nesse cenário que temos as mutações. Agora a gente tem a prevalência da Ômicron, anteriormente lidamos com a Delta, e nada impede que no futuro surja uma nova mutação mais agressiva. Por isso que precisamos desesperadamente diminuir a circulação do vírus, retomando todos os cuidados que a gente vinha tendo, usando máscaras, evitando aglomerações, ventilando os ambientes e mantendo as demais medidas de higienização”, ressalta.

“Sabemos que muita gente está cansada, mas a pandemia não só não acabou, como entrou novamente em uma fase muito crítica, pois voltou a exigir muito do sistema de saúde. Muitas pessoas pensam ‘ah, eu já estou vacinado, sou saudável, então tudo bem se eu pegar a Ômicron’, mas nós precisamos pensar na coletividade, nas consequências desses atos e ter mais empatia com os outros que não estão nessa mesma condição”, complementa a médica.