SP confirma 24 casos de infecção por Covid e influenza

A cidade de São Paulo já registrou até esta terça-feira ao menos 24 casos de "flurona", nome dado à infecção simultânea por Covid-19 e influenza. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e compreende todo o período da pandemia.

"Dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) indicaram 24 registros de Srag com coinfecção de influenza e covid-19, considerando a metodologia RT-PCR detectável para ambos os vírus", informou a pasta. Apesar dos registros, autoridades afirmam que há poucos estudos que analisem as possíveis implicações clínicas ou imunológicas da coinfecção.

Além de São Paulo, foram identificados ainda três casos de "flurona" em Fortaleza, capital do Ceará. Os diagnósticos são do mês de dezembro. No Rio de Janeiro, um adolescente de 16 anos também testou positivo para Covid-19 e influenza de forma simultânea.

As coinfecções podem ter se intensificado nas últimas semanas porque, além da pandemia do coronavírus, o País identificou surtos de influenza em diferentes regiões, como Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo especialistas, a alta de casos da gripe pode ter se dado principalmente por conta da variante Darwin do H3N2, que escapa à vacina contra influenza aplicada no Brasil neste ano.