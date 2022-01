Consulta pública: Maioria é contra exigência de prescrição médica para vacinar crianças

A consulta pública sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos, realizada até o domingo (2), recebeu 99.309 contribuições. O questionário trazia perguntas sobre a exigência de prescrição médica - que não obteve apoio da maioria que respondeu - e outras questões.

A imunização dessa faixa etária contra a Covid-19 foi autorizada pela Anvisa no dia 16 de dezembro . Uma audiência pública na manhã desta terça-feira (4) com a participação de especialistas na campanha nacional de vacinação.

De acordo com a Secretária de Enfrentamento à Covid do Ministério, Rosana Leite de Melo, a maioria das pessoas que respondeu a consulta pública se mostrou contra a obrigatoriedade da vacina e defendeu a priorização de imunizar primeiro os menores com comorbidades. A exigência de prescrição médica para a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos também não obteve apoio entre a maior parte das respostas recebidas.

A imunização contra a Covid-19 nessa faixa etária pode ser feita apenas com o imunizante da Pfizer, que terá uma dose diferente daquela aplicada nas pessoas maiores de 12 anos. O Ministério da Saúde vem dizendo, nos últimos dias, que pretende iniciara vacinação das crianças na segunda quinzena deste mês mas ainda não divulgou como será feita a imunização.