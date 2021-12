RS registra três mortes por Covid-19 nesta sexta-feira

No último dia do ano, o Rio Grande do Sul registrou mais três mortes provocadas pelo coronavírus e divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nessa sexta-feira (31). Com isso, o Estado atingiu o total de 36.444 pessoas falecidas por causa da doença. Foram informados ainda 1270 novos casos, atingindo a soma de 1.507.117 ocorrências confirmadas.